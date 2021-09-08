За сутки привились от COVID-19 более 4 тысяч жителей Бурятии

В Бурятии продолжается вакцинация населения против COVID-19
6 сентября было привито 4196 жителей. В их числе – 1483 человека, которые завершили вакцинацию, и 2713 человек, привившиеся первом компонентом, сообщили в правительстве Бурятии.
Всего в республике, по данным на 7 сентября, первым компонентом привито 327 996 человек, полностью завершили вакцинацию – 271 843 человек.
Для формирования коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции необходимо привить 431 580 жителей республики. Вакцина для этого в медицинских учреждениях имеется в достаточном количестве. Всего в республику поступило 393 732 ед. первого компонента вакцины и 328 540 ед. второго компонента.
Поставить прививку можно в пунктах вакцинации:
Прививочные пункты вакцинации от ковида ГАУЗ «Городская поликлиника №1»
- Ул. Кабанская, 6 (взрослое отделение «Заречный»), кабинет № 1а. Телефон: 22-45-36⠀
- Ул. Сокол, 6 (амбулатория пос. Сокол), кабинет № 5. Телефон: 22-76-33⠀
Также можно обратиться в свою амбулаторию по месту жительства:
- Стеклозавод - ул. Воронежская, 1а, к.1.
- Дивизионная - 2 участок, 93.
- Батарейка - ул. Ермаковская, 37.
- Солдатский/Поселье - Покровская, 34
- Мобильный пункт вакцинации в ТРЦ Форум, 2 этаж, павильон 15
Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №2»
- БКМ, 12
- ТЦ «Мёд», второй этаж
- ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)
- ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39б)
- Взрослая поликлиника, с. Нижний Саянтуй ул. Ленина 23
- Взрослая поликлиника, амбулатория, ул. Ключевская 10а
Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №3»
- ТРЦ People's Park
(вход со стороны кинотеатра IMAX, ул. Жердева, д. 136/1)
Прививочные пункты вакцинации «Городская больница № 4»
- Поликлиника, ул. Яковлева, д 8
- Врачебная амбулатория, ул. Комарова, д.12
Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №5»
- ул. Гармаева, 9, вход с торца здания,
Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №6»
- ул. Московская, 1,
- ул. Юн. Коммунара, 3,
- ул. Норильская, 12 В,
- ул. Добролюбова, 6а,
- ул. Комсомольская, 1б,
- ул. ТЦ Сагаан Морин
За сутки привились от COVID-19 более 4 тысяч жителей Бурятии
Общество, Фото:
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