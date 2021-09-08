За сутки привились от COVID-19 более 4 тысяч жителей Бурятии

В Бурятии продолжается вакцинация населения против COVID-19



6 сентября было привито 4196 жителей. В их числе – 1483 человека, которые завершили вакцинацию, и 2713 человек, привившиеся первом компонентом, сообщили в правительстве Бурятии.



Всего в республике, по данным на 7 сентября, первым компонентом привито 327 996 человек, полностью завершили вакцинацию – 271 843 человек.



Для формирования коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции необходимо привить 431 580 жителей республики. Вакцина для этого в медицинских учреждениях имеется в достаточном количестве. Всего в республику поступило 393 732 ед. первого компонента вакцины и 328 540 ед. второго компонента.



Поставить прививку можно в пунктах вакцинации:



Прививочные пункты вакцинации от ковида ГАУЗ «Городская поликлиника №1»



- Ул. Кабанская, 6 (взрослое отделение «Заречный»), кабинет № 1а. Телефон: 22-45-36⠀

- Ул. Сокол, 6 (амбулатория пос. Сокол), кабинет № 5. Телефон: 22-76-33⠀



Также можно обратиться в свою амбулаторию по месту жительства:



- Стеклозавод - ул. Воронежская, 1а, к.1.

- Дивизионная - 2 участок, 93.

- Батарейка - ул. Ермаковская, 37.

- Солдатский/Поселье - Покровская, 34

- Мобильный пункт вакцинации в ТРЦ Форум, 2 этаж, павильон 15



Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №2»



- БКМ, 12

- ТЦ «Мёд», второй этаж

- ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50)

- ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39б)

- Взрослая поликлиника, с. Нижний Саянтуй ул. Ленина 23

- Взрослая поликлиника, амбулатория, ул. Ключевская 10а



Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №3»



- ТРЦ People's Park

(вход со стороны кинотеатра IMAX, ул. Жердева, д. 136/1)



Прививочные пункты вакцинации «Городская больница № 4»



- Поликлиника, ул. Яковлева, д 8

- Врачебная амбулатория, ул. Комарова, д.12



Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №5»



- ул. Гармаева, 9, вход с торца здания,



Прививочные пункты вакцинации ГАУЗ «Городская поликлиника №6»



- ул. Московская, 1,

- ул. Юн. Коммунара, 3,

- ул. Норильская, 12 В,

- ул. Добролюбова, 6а,

- ул. Комсомольская, 1б,

- ул. ТЦ Сагаан Морин



