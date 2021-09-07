В новом корпусе будут учиться только старшеклассники
В Улан-Удэ возводят первый этаж корпуса для школы №32. Новый отдельно стоящий корпус на 250 мест значительно разгрузит учреждение. Именно сюда переведут старшеклассников, рассказали в пресс-службе мэрии.
Cтроит корпус подрядная организация «Дом 2000» - строители разработали котлован, залили фундамент под блоки. Сейчас идут работы по возведению первого этажа, армированию колонн.
В настоящий момент школа располагается в трёх корпусах по адресам Жердева 90, 106 и 122.
- Нам удалось избежать перехода на третью смену, но наполняемость классов превышена. Поэтому строительство нового корпуса для школы просто необходимо. Во-первых, район густонаселённый, во-вторых сама школа снискала славу хорошего учреждения, родители пытаются именно сюда записать детей, - сказал ранее мэр города Игорь Шутенков.
В новом корпусе разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и столовая.
Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2022 года.
В Улан-Удэ возводят первый этаж корпуса для школы №32
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