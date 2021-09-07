Енот-блогер Витя побывал в Иволгинском дацане в Бурятии









В начале лета популярный блогер-енот Витя вместе со своими владельцами начал большое путешествие по России. Хозяева настоящей звезды соцсетей хотят преодолеть на своей машине тысячи километров, на сегодня Шиляевы уже побывали во многих регионах, городах, конечная точка – Владивосток. Во время путешествия енот Витя встречается со всеми желающими.



В Instagram у Вити более 36 тысяч подписчиков, в TikTok – 265 тысяч, в YouTube – 753 подписчика.





Челябинский енот-блогер Витя побывал в Иволгинском дацане и совершил священный круг Гороо. Об этом сообщается в его аккаунте @raccoon.vitya.«Быть может, он даже единственный в мире енот, кому выпала такая честь», - шутят в соцсети хозяева енота, супруги Евгений и Олеся Шиляевы.Также в социальной сети опубликовано видео из дацана, где ламы, верующие с удовольствием гладят забавное животное и фотографируются с ним. «Витенька покорил сердца служителей Иволгинского монастыря и его посетителей. Дал себя и погладить, и пожмякать шёрстку, и снять себя на память! А при виде и прикосновении монахов Витенька становился тихим и ручным, и ему даже разрешили просочиться в священный храм», - пишут Шиляевы.