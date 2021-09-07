В Бурятии у подножья Мунку-Сардык высадили 3700 деревьев

Высадка происходила по специальной технологии



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии прошла масштабная акция по посадке деревьев. На территории Туранского инспекторского участка у подножья горы Мунку-Сардык с 3 по 7 сентября высажено 3700 саженцев хвойных деревьев.



- Посадка организована по инициативе Станислава Халтаева при поддержке благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и национального парка «Тункинский». В течение трех дней на высоте 1500 метров команда из 34 добровольцев из разных регионов России от благотворительного фонда, местные жители и сотрудники парка производили посадку кедра, сосны и лиственницы, - сообщили в нацпарке.



Высадка саженцев происходит по определённой технологии, которую разработала ландшафтный инженер Агата Макаршина. Суть заключается в следующем: земляной ком саженца заворачивается в мешковину, транспортируется в ней и вкапывается в землю. Корневая система остается максимально защищённой, приживаемость вырастает до 85%.



- Благодарим фонд «Подари планете жизнь», Станислава Халтаева, добровольцев, участвовавших в посадке, за вклад и помощь в восстановлении уникальной природы Тункинской долины. Следующая посадка планируется на остров Ольхон, - отметили в национальном парке.



«Очень нравится природа Тункинского национального парка. На протяжении пяти лет работал в селе Монды. Пришла идея восстановить лес в месте, где это необходимо. Обратился в нацпарк и фонд «Подари планете жизнь». Все откликнулись и поддержали», - прокомментировал Станислав Халтаев.



Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» организовывает и проводит экоакции с 2012 года. За всё время в акциях приняли участие 18 000 человек и посажено 160 000 деревьев.



- До места работ приходилось добираться около часа, предстояло проехать 10 км. по бездорожью. Удалось увидеть лебедей, а к одному из наших добровольцев из леса вышел невероятной красоты олень. Во время отдыха играли в экологическую игру «шапка» и даже устроили мини-концерт. Делились огромным количеством позитива и улыбок, - вспоминают организаторы и участники лесовосстановительного лагеря.

