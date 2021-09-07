 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии у подножья Мунку-Сардык высадили 3700 деревьев

В Бурятии у подножья Мунку-Сардык высадили 3700 деревьев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Высадка происходила по специальной технологии

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии прошла масштабная акция по посадке деревьев. На территории Туранского инспекторского участка у подножья горы Мунку-Сардык с 3 по 7 сентября высажено 3700 саженцев хвойных деревьев.

- Посадка организована по инициативе Станислава Халтаева при поддержке благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и национального парка «Тункинский». В течение трех дней на высоте 1500 метров команда из 34 добровольцев из разных регионов России от благотворительного фонда, местные жители и сотрудники парка производили посадку кедра, сосны и лиственницы, - сообщили в нацпарке.

Высадка саженцев происходит по определённой технологии, которую разработала ландшафтный инженер Агата Макаршина. Суть заключается в следующем: земляной ком саженца заворачивается в мешковину, транспортируется в ней и вкапывается в землю. Корневая система остается максимально защищённой, приживаемость вырастает до 85%.

- Благодарим фонд «Подари планете жизнь», Станислава Халтаева, добровольцев, участвовавших в посадке, за вклад и помощь в восстановлении уникальной природы Тункинской долины. Следующая посадка планируется на остров Ольхон, - отметили в национальном парке.

«Очень нравится природа Тункинского национального парка. На протяжении пяти лет работал в селе Монды. Пришла идея восстановить лес в месте, где это необходимо. Обратился в нацпарк и фонд «Подари планете жизнь». Все откликнулись и поддержали», - прокомментировал Станислав Халтаев.

Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» организовывает и проводит экоакции с 2012 года. За всё время в акциях приняли участие 18 000 человек и посажено 160 000 деревьев.

- До места работ приходилось добираться около часа, предстояло проехать 10 км. по бездорожью. Удалось увидеть лебедей, а к одному из наших добровольцев из леса вышел невероятной красоты олень. Во время отдыха играли в экологическую игру «шапка» и даже устроили мини-концерт. Делились огромным количеством позитива и улыбок, - вспоминают организаторы и участники лесовосстановительного лагеря.
деревья озеленение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ Центр единоборств хотят достроить до конца года
В Улан-Удэ Центр единоборств хотят достроить до конца года
Общество, 07.09.2021
Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 70%
В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков
В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков
Общество, 07.09.2021
Жителям помогут компенсировать потерянный урожай
Резчик по дереву из Бурятии: «Образ начинает появляться сам собой»
Резчик по дереву из Бурятии: «Образ начинает появляться сам собой»
Общество, 07.09.2021
Именитый резчик по дереву Александр Будаев рассказал о своих работах
В Бурятии лесники научили детей ставить палатки
В Бурятии лесники научили детей ставить палатки
Общество, 07.09.2021
Необычное занятие провели для первоклашек
В Улан-Удэ из подтопленных домов начала уходить вода
В Улан-Удэ из подтопленных домов начала уходить вода
Общество, 07.09.2021
На данный момент подтоплено более 580 приусадебных участков
В Бурятии врачи спасли пенсионера с почти перекрытой трахеей
В Бурятии врачи спасли пенсионера с почти перекрытой трахеей
Общество, 07.09.2021
Врачи выполнили сложнейшую операцию на трахее  
В районе Иркутской области отменили режим ЧС
В районе Иркутской области отменили режим ЧС
Общество, 07.09.2021
Режим ЧС вводили из-за лесных пожаров
В Бурятию вернулась участница Паралимпиады Татьяна Андриевская
В Бурятию вернулась участница Паралимпиады Татьяна Андриевская
Общество, 07.09.2021
Бурятская лучница призналась, что соревноваться на Паралимпиаде было сложнее обычного
Уроженец Бурятии сбежал в США через Мексику
Уроженец Бурятии сбежал в США через Мексику
Общество, 07.09.2021
План «побега» в США улан-удэнцу удался не с первой попытки
Бурятский общественник придумал критерии лучших бууз
Бурятский общественник придумал критерии лучших бууз
Общество, 07.09.2021
«Порванные буузы - это ужас», - отмечает Эрдэни Дымчиков
В Улан-Удэ продолжается падение уровня Селенги
В Улан-Удэ продолжается падение уровня Селенги
Общество, 07.09.2021
Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч
В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч
Общество, 07.09.2021
В больницах становится больше госпитализированных пациентов с коронавирусом
В Гусиноозёрске заасфальтировали территорию центрального рынка
В Гусиноозёрске заасфальтировали территорию центрального рынка
Общество, 07.09.2021
Покрытие пешеходных дорожек предусмотрено двух типов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^