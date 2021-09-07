В первом матче сразятся команды «Манул» и «Динамо»
Торжественное открытие нового хоккейного сезона 2021-2022 состоится 10 сентября в столице Забайкалья. Мероприятие пройдёт в читинском Ледовом дворце с 18:00.
Основным событием вечера станет хоккейный матч между юношеской сборной Забайкальского края «Манул» и неоднократным победителем всероссийского финала первенства студенческой хоккейной лиги – командой «Динамо» из Барнаула. Также в программе открытия – показательные выступления юных фигуристов, фаер-шоу, музыкальное и световое представление, работа фуд-корта, призы и подарки для зрителей мероприятия.
Вход на мероприятие свободный. При посещении необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной зашиты. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите стартует новый хоккейный сезон
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