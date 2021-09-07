Резчик по дереву из Бурятии: «Образ начинает появляться сам собой»

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Именитый резчик по дереву Александр Будаев рассказал о своих работах



Александр Будаев резчик по дереву, лауреат и призёр международных, всероссийских, республиканских конкурсов мастеров народных художественных промыслов. Он принимает участие в республиканской выставке-конкурсе «Уран дархан» в номинации «Художественная обработка дерева». Мастер представил на конкурс творческий проект «Сэргэ – стилизованная коновязь», рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Александр Борисович родился в селе Борогол Баргузинского района. Он с детства любил рисовать и вырезать из дерева различные предметы. После армии Александр выучился на художника-оформителя в Кяхтинском училище. После окончания училища работал преподавателем-мастером производственного обучения, готовил реставраторов деревянного зодчества в национально-профессиональном лицее № 24 в Улан-Удэ. Так детское увлечение резьбой по дереву стало основным занятием молодого человека.



В 90-е годы начался непростой процесс восстановления религиозных памятников и храмов. Требовались именно такие мастера, как Александр. В то время Александр Борисович работал над восстановлением Чесанского дацана в Кижингинском районе, Аннинского дацана – в Хоринском районе, Диваажин-дуганов на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Принимал участие в восстановлении внутреннего и внешнего оформления четырёх дацанов.



В конце 2010 года мастер начал работать над скульптурами Хана Батора, сидящего на троне, двух воинов-богатырей высотой два метра и двух деревянных тронов для жениха и невесты высотой 1,8 м. Все эти работы украшают сейчас интерьер юрты развлекательного центра «Оранж-хаус» на Верхней Березовке. Композиция с Ханом Батором стала излюбленным местом для фотосессий гостей развлекательного центра.



Для своих изделий Александр Борисович выбирает преимущественно кедр, поскольку он долговечен, лёгок в работе и красив по фактуре, реже работает с березой. Кроме дерева, Александр также любит работать со льдом. В 30-градусный мороз из цельного куска льда из-под руки мастера появляются богатыри и красавицы, мифические звери и герои.



Работы мастера как монументальные, так и статуэтки, декоративные орнаменты и т.д.



Он рассказал, как появляется каждая скульптура.



- Сначала я рисую эскиз, потом смотрю по дереву, как будет лучше вырезать. Потом образ начинает появляться сам собой, - делится мастер.



Активист, член профсоюза техникума строительства и городского хозяйства Валерий Зориктуев комментирует: «Александр старается не нарушать натуральную красоту дерева, использует структуру, оригинальные изгибы, сучки дерева. Поэтому и каждая человеческая фигурка из дерева у Александра имеет своё «лицо», свою особенность, нет двух одинаковых лиц».



На первом этапе конкурса «Уран дархан» проходит отбор творческих проектов. Участники представят презентации с кратким описанием, эскизами будущих работ в разных направлениях народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Следующим этапом станет изготовление изделий по утвержденным эскизам. В завершении конкурса работы мастеров и студий будут показаны на выставке «Уран дархан».



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября 2021 года по адресу: e-mail: ontrcnt@mail.ru



Выставка-конкурс «Уран дархан» проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Бурятия. Организатор - Республиканский центр народного творчества.



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