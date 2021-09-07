В Гусиноозёрске заасфальтировали территорию центрального рынка

Общество, Фото: пресс-служба МО ГП «Город Гусиноозерск»

Покрытие пешеходных дорожек предусмотрено двух типов



На городском рынке в Гусиноозёрске произведено асфальтирование территории, сообщает пресс-служба города.



Полным ходом продолжаются работы по благоустройству общественной территории перед центральным рынком и сквера «Дружба».



Проведено асфальтирование проездов, тротуаров с твёрдым покрытием. Установлено уличное освещение.



- Покрытие пешеходных дорожек предусмотрено двух типов: асфальтобетон и тротуарная плитка. Половина брусчатки применена с цветным покрытием, для лучшего эстетического цветового восприятия дорожек сквера. Обустроены площадки для стоянки автомобилей, предусмотрены дорожные знаки и разметка, - сообщает пресс-служба города Гусиноозёрск.



В сквере «Дружба» продолжаются работы по укладке тротуарных дорожек, планировке территории, ограждение. В дальнейшем будут установлены лавочки, урны.

