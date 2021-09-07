В Чите пройдут конноспортивные соревнования и ярмарка

«Золотая осень Забайкалья» наступит 25 сентября



Традиционная краевая выставка-ярмарка «Золотая осень Забайкалья – 2021» и конноспортивные соревнования состоятся 25 сентября в Чите на базе государственной конюшни.



- В ходе работы ярмарки читинцы и гости краевого центра смогут по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную продукцию от местных товаропроизводителей. По приемлемой стоимости можно будет купить товары народного промысла, садовый инвентарь, саженцы, сельскохозяйственную продукцию: овощи, картофель, мясо, мёд, орехи и многое другое, – рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.



Также в этот день на ипподроме Читинской госконюшни пройдут конноспортивные соревнования на приз губернатора Забайкальского края.



- Ожидается, что в стартах примут участие сильнейшие скакуны и конники из районов Забайкальского края, а также гости из республики Бурятия и Иркутской области, – пояснил Денис Бочкарев.



Выставка-ярмарка «Золотая осень Забайкалья» пройдёт 25 сентября с 10:00 до 16:00 на Читинской государственной конюшне имени Хосаена Хакимова. Начало конноспортивных соревнований в 12:00. Обязательным условием для участников и посетителей мероприятий станет соблюдение мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.



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