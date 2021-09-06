В Бурятии совершат подношения Очирвани

Молебен пройдёт в Кяхтинском районе



8 сентября в Кяхтинском районе Бурятии ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России проведут ежегодный молебен почитания на бурятском языке и подношение божеству Очирвани. Мероприятие пройдёт вблизи села Шарагол у подножия горы Отсон Хаан в местности Шарголж на родине первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржи Заяева и второго Пандито Хамбо-ламы Содномпила Хетырхеева. Начало молебна в 10:00.



- Это место является энергетически очень сильным местом и является колыбелью буддизма России, - сообщает пресс-служба Сангхи. – Ежегодно на молебен приезжают жители и выходцы ближайших деревень Кяхтинского района, а также те, кто поклоняются божеству Очирвани. Традиция почитания божества Очирвани на бурятском языке началась именно в этой местности, и ламы продолжают читать его [молебен] ежегодно.



Считается, что молебен помогает и спасает всех, кто обращается к Очирвани. Божество особо покровительствует всем военным и служащим в органах.

