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В Братск вернулась скульптура орла

В Братск вернулась скульптура орла
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Братска
Работа красноярского скульптора несколько раз страдала от рук вандалов

3 сентября металлическую скульптуру орла установили на привычное место в Братске — в начале пешеходной зоны улицы Крупской. Автор, красноярский скульптор Андрей Кошелев, вместе с работниками дорожной службы города в течение двух часов провели монтаж фигуры. Создатель орла сам проводил сварочные работы и покраску скульптуры.

Впервые фигура была установлена в 2015 году и состояла из металлического каркаса, заполненного берёзовыми ветками.

- Администрация города обратилась ко мне с просьбой сделать скульптуру для украшения города. Была выбрана тематика природы — животные, птицы. Я предложил сделать фигуру орла, идею одобрили, – рассказал Андрей Кошелев.

К сожалению, первая фигура топиарного орла простояла всего пару лет — вандалы подожгли ветки, серьёзно повредили скульптуру. Автор восстановил фигуру, средства на это выделила администрация. К сожалению, случаи вандализма продолжались.

- В результате орла приходилось постоянно чинить. Администрация города обратилась с просьбой заменить веточки на прочный материал, чтобы осталась та же красота, но скульптура была более вандалоустойчивая. Решил сделать из металла. Вес скульптуры примерно 550 кг. На её изготовление потратил 20 дней. Сложностей было много — материал капризный, нужно предугадывать на много шагов вперёд, постоянно приходилось переделывать. Все пёрышки лежат внахлёст. Если совершаешь ошибку, исправить очень сложно. Хочу обратиться к братчанам с просьбой — любить творчество, наслаждаться скульптурами самим и дать другим насладится искусством. Бережно относится к тому, что сделано для украшения города, - пояснил Андрей Кошелев.

Изготовил детали фигуры скульптор в Красноярске и 3 сентября доставил её в Братск. Монтаж и установка заняли два часа. На изготовление и установку скульптуры из местного бюджета было выделено 196,7 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города Братск, во время работы многие прохожие подходили, рассматривали скульптуру, высказывали слова благодарности.

- Отрадно, что орёл вернулся на своё место. И правильно, что теперь он сделан из металла. Считаю, что такие скульптуры очень хорошо украшают город, – заявил братчанин Владимир Николаевич.
Братск скульптура ремонт вандализм

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