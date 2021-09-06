В республике прошли памятные мероприятия
В конце прошлой недели в Бурятии состоялись праздничные мероприятия в честь Дня воинской славы и 76-летия окончания Второй мировой войны. В них приняли участие военнослужащие воинских частей и соединений Восточного военного округа (ВВО).
Празднование памятной даты началось с торжественного митинга на территории танкового соединения с участием командования общевойсковой армии ВВО, военнослужащих воинских частей, военного оркестра, ветеранов военной службы, а также юнармейцев. Позже состоялось торжественное шествие военнослужащих в составе парадных расчётов к мемориалу воинам, павшим при выполнении воинского долга, где у подножья памятника прошла минута молчания и были возложены цветы.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в память о воинах-земляках, не вернувшихся с войны, присутствующие возложили к вечному огню цветы и венки.
Позже в клубе танкового соединения состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов города и республики. Кроме этого, был проведён ряд мероприятий в формате видеоконференции с участием командования общевойсковой армии, представителей органов власти и ветеранов военной службы. Также памятные мероприятия состоялись в соединениях и воинских частях ВВО, где прошли торжественные построения, уроки мужества и праздничные концерты.
Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Съёмки прошли в школе №32, нацмузее и лицее №27
Новый арт-объект появился на площади перед дворцом бракосочетания
В республике прошли памятные мероприятия
Победителем стал житель села Цаган-Ола
На кинофестивале «Человек и Природа» распределят гранты на съёмку фильмов
Открытый показ результатов проекта состоится 11 сентября
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг
Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны
Награды выиграли Юрий Иванов и Алексей Данилов
Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению