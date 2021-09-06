Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны

В республике прошли памятные мероприятия



В конце прошлой недели в Бурятии состоялись праздничные мероприятия в честь Дня воинской славы и 76-летия окончания Второй мировой войны. В них приняли участие военнослужащие воинских частей и соединений Восточного военного округа (ВВО).



Празднование памятной даты началось с торжественного митинга на территории танкового соединения с участием командования общевойсковой армии ВВО, военнослужащих воинских частей, военного оркестра, ветеранов военной службы, а также юнармейцев. Позже состоялось торжественное шествие военнослужащих в составе парадных расчётов к мемориалу воинам, павшим при выполнении воинского долга, где у подножья памятника прошла минута молчания и были возложены цветы.



Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в память о воинах-земляках, не вернувшихся с войны, присутствующие возложили к вечному огню цветы и венки.



Позже в клубе танкового соединения состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов города и республики. Кроме этого, был проведён ряд мероприятий в формате видеоконференции с участием командования общевойсковой армии, представителей органов власти и ветеранов военной службы. Также памятные мероприятия состоялись в соединениях и воинских частях ВВО, где прошли торжественные построения, уроки мужества и праздничные концерты.

