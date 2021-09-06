 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны

Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике прошли памятные мероприятия

В конце прошлой недели в Бурятии состоялись праздничные мероприятия в честь Дня воинской славы и 76-летия окончания Второй мировой войны. В них приняли участие военнослужащие воинских частей и соединений Восточного военного округа (ВВО).

Празднование памятной даты началось с торжественного митинга на территории танкового соединения с участием командования общевойсковой армии ВВО, военнослужащих воинских частей, военного оркестра, ветеранов военной службы, а также юнармейцев. Позже состоялось торжественное шествие военнослужащих в составе парадных расчётов к мемориалу воинам, павшим при выполнении воинского долга, где у подножья памятника прошла минута молчания и были возложены цветы.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в память о воинах-земляках, не вернувшихся с войны, присутствующие возложили к вечному огню цветы и венки.

Позже в клубе танкового соединения состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов города и республики. Кроме этого, был проведён ряд мероприятий в формате видеоконференции с участием командования общевойсковой армии, представителей органов власти и ветеранов военной службы. Также памятные мероприятия состоялись в соединениях и воинских частях ВВО, где прошли торжественные построения, уроки мужества и праздничные концерты.
Бурятия военнослужащие вторая мировая война памятная дата ВВО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии москвичи снимают документалку об образовании
В Бурятии москвичи снимают документалку об образовании
Общество, 06.09.2021
Съёмки прошли в школе №32, нацмузее и лицее №27
Иркутск украсили «Сибирские сердца»
Иркутск украсили «Сибирские сердца»
Общество, 06.09.2021
Новый арт-объект появился на площади перед дворцом бракосочетания
Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны
Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны
Общество, 06.09.2021
В республике прошли памятные мероприятия
В Аге выбрали сильнейших баторов в бурятском троеборье
В Аге выбрали сильнейших баторов в бурятском троеборье
Общество, 06.09.2021
Победителем стал житель села Цаган-Ола
Бурятский фильм вошёл в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов
Бурятский фильм вошёл в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов
Общество, 06.09.2021
На кинофестивале «Человек и Природа» распределят гранты на съёмку фильмов
В Улан-Удэ проводится лаборатория оперных режиссёров
В Улан-Удэ проводится лаборатория оперных режиссёров
Общество, 06.09.2021
Открытый показ результатов проекта состоится 11 сентября
В Бурятии совершат подношения Очирвани
В Бурятии совершат подношения Очирвани
Общество, 06.09.2021
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
Общество, 06.09.2021
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество, 06.09.2021
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
Общество, 06.09.2021
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
Ангарский боксёр стал призёром чемпионата России
Ангарский боксёр стал призёром чемпионата России
Общество, 06.09.2021
Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг
Юные футболисты Бурятии пообщались с нападающим московского «Динамо»
Юные футболисты Бурятии пообщались с нападающим московского «Динамо»
Общество, 06.09.2021
Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны
В нацпарке Бурятии активизировались медведи
В нацпарке Бурятии активизировались медведи
Общество, 06.09.2021
Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
В Улан-Удэ на машины клеили стикеры «Автотрезвость»
В Улан-Удэ на машины клеили стикеры «Автотрезвость»
Общество, 06.09.2021
В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^