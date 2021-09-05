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Учитель из Бурятии получила благодарность президента РФ

Учитель из Бурятии получила благодарность президента РФ
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Надежда Дмитриевна работает в средней школе №4 города Гусиноозёрск

Учителю русского языка и литературы Надежде Дмитриевне Ерановой объявлена благодарность президента Российской Федерации за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период пандемии COVID-19. Об этом сообщили в минобрнауки Бурятии.

Надежда Дмитриевна работает в средней школе №4 города Гусиноозёрск с 2001 года.

- В период эпидемии коронавируса возникла необходимость перехода на обучение с использованием информационных технологий. Ежедневно на платформе Zoom мы с ребятами использовали множество образовательных ресурсов, таких как Учи.Ру, Якласс, «Решу ВПР», «Решу ЕГЭ, ОГЭ», - делится учитель.

Ученики Надежды Дмитриевны становились призёрами международной олимпиады «Якласс», всероссийской онлайн-олимпиады «Эврика» по русскому языку и «Олимпис» по литературе. Ещё два ученика стали призёрами всероссийского конкурса литературного творчества «Проба пера» в номинациях «Журналистика» и «Лирика», их работы вошли в сборник под названием «Я - отражение мира».

Сама Надежда Дмитриевна имеет высшую квалификационную категорию, является экспертом региональной комиссии при проведении ГИА по русскому языку. Также учитель является автором электронного пособия «Использование методов критического мышления при изучении бурятских народных сказок». Она представляла свой опыт работы на Байкальском образовательном форуме «Качество образования: опыт ведущих практик» и на межрегиональной конференции «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения» в городе Томск.

Справка:

Ходатайства об объявлении благодарности президента Российской Федерации могут возбуждаться органами местного самоуправления муниципальных образований, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности. Ходатайства направляются руководителям регионов России или руководителям федеральных органов исполнительной власти.
учитель Путин

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