На подсыпку ушло около шести тонн пескогравийной смеси
Размывы дороги устраняют на байкальском острове Ольхон. На подсыпку самого проблемного участка, пострадавшего от дождей, ушло порядка шести тонн пескогравийной смеси, рассказал Юрий Мясников, руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- От состояния дороги, ведущей к мысу Хобой, сейчас зависит не только проезд туристов, но и заготовка сена у местных жителей. Поэтому инициативу нашего лесничества поддержали сами островитяне: нам помогали с завозом материала и его распределением, утрамбовкой. Материал же на безвозмездной основе предоставила подрядная организация, ведущая работы по реконструкции дороги «Еланцы – Хужир». Инспекторы лесничества благодарны всем, кто оказал содействие в нашей работе, - сообщил он.
Сейчас и людям на проблемном участке проезжать комфортнее. Почва с травяным покровом на обочинах не страдают от колёс, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Ольхоне устранили размывы дороги
Общество, Фото:
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