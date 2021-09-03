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Забайкальцы могут выиграть призы, предложив творческие идеи

Забайкальцы могут выиграть призы, предложив творческие идеи
Общество,  Фото:pixabay.com
Авторы лучших проектов будут награждены путёвкой в лэнд-арт парк

В Забайкальском крае объявлен конкурс на лучшую творческую идею в сфере культуры и искусства «22 творческие идеи». Заявки принимаются до 27 сентября.

- Сегодня мы проводим множество интересных проектов, но хотим, чтобы и сами забайкальцы участвовали в создании такого яркого продукта, как культура Забайкалья. Это могут быть проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий: проекты в области культуры и академического (классического) искусства, межотраслевые, образовательные и наставнические проекты, проекты по выявлению и поддержке молодых талантов, в том числе в области современной популярной культуры, креативные проекты в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, хореографии, игр. Всё, чем забайкальцы хотят украсить жизнь нашего края, – уточнила министр культуры Ирина Левкович.

Победителями конкурса станут авторы двадцати двух наиболее интересных и креативных идей. В том числе, авторы трёх лучших проектов будут награждены путёвкой в лэнд-арт парк «Тужи» на новогодние праздники и будут приглашены в команду для реализации предложенного проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Подробности можно узнать в положении о конкурсе на сайте ведомства.

Возрастное ограничение 16+
Забайкальский край конкурс культура искусство проект

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