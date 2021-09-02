Селенга залила участки автодороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино
В Прибайкальском районе Бурятии подтопило региональную дорогу. На участках автомобильной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино с 17 по 26 км произошёл выход воды на проезжую часть из-за высокого подъёма реки Селенга.
Для безопасности проезда установлены дополнительные временные знаки. Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта, однако, если ситуация усугубится, проезд перекроют.
- Ведётся дежурство. Ситуация находится на контроле ГКУ «Бурятрегионавтодор». Телефон для справок 8 (3012) 55-20-55, - сообщает пресс-служба министерства по транспорту республики.
В Бурятии подтопило дорогу в Прибайкалье
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