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Выздоровел забайкалец, которого лечил главврач Коммунарки

Выздоровел забайкалец, которого лечил главврач Коммунарки
Общество,  Фото:сайт правительства Забайкальского края
Денис Проценко скорректировал лечение больному с78% поражением лёгких

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко после визита в Центр управления регионом (ЦУР) Забайкальского края помог скорректировать лечение 72-летнему забайкальцу с 78% поражением лёгких из-за коронавируса. 1 сентября мужчину выписали из читинского моностационара.

- Во время визита Дениса Проценко в Читу в соцсетях ЦУР написала дочь 72-летнего пенсионера. Он находился в реанимации в тяжёлом состоянии с 78% поражения лёгких. Сам мужчина из Карымского района, дочь очень переживала, что состояние мужчины ухудшается. Наши сотрудники передали обращение Денису Проценко. Он в тот же день посетил реанимацию и дал рекомендации по дальнейшему лечению пациента, - рассказал руководитель забайкальского Центра управления регионом Вячеслав Кулаков.

Мужчина находился в реанимации с 8 августа. Дочь решилась написать в соцсетях, так как увидела, что ведущий специалист по борьбе с COVID едет в Забайкалье.

- Я решила, что упускать этот шанс никак нельзя. Я посмотрела прямой эфир в ЦУР, написала в комментариях, но эфир закончился, я подумала, что это всё. Но сотрудники центра быстро среагировали, написали мне сами. Всё очень оперативно, оказали помощь, не прошли мимо моей беды. От специалистов я уже узнала, что мы получим консультацию прямо в «красной зоне». По итогу, сотрудники центра сообщили, что Денис Николаевич посмотрел историю болезни, препараты для лечения и дал рекомендации по нашему случаю врачам, - поделилась дочь больного.

Мужчина пошёл на поправку, 1 сентября его выписали домой.

- Удовлетворительно себя чувствую. Дышится хорошо сейчас. Я благодарен Денису Проценко и персоналу моностационара, люди там отличные. Всё вовремя, всё на уровне. Благодарен и обслуживающему персоналу, тем людям, которые там работают без всяких разговоров, - добавил сам пенсионер. 

Забайкальский ЦУР обработал 7 913 обращений, касающихся вакцинации или борьбы с коронавирусной инфекцией. Чаще всего жители региона просили консультацию по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, направить врача на дом, а также уточняли противопоказания при наличии каких-либо хронических заболеваний. Центр управления регионом запустил виджет о вакцинации в социальных сетях и на официальном сайте правительства Забайкалья. С помощью виджета любой может узнать о ходе вакцинации в регионе и в два клика мышкой записаться на прививку, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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