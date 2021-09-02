В Тункинском районе выявили самых сильных, быстрых, ловких и дружных
В национальном парке «Тункинский;» в Бурятии состоялась юбилейная летняя спартакиада среди сотрудников под олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Соревнования проходили в посёлке Кырен в рамках празднования 30-летия нацпарка.
В спартакиаде приняли участие шесть команд. В эстафете «Весёлые старты» победила команда Зун-Муринского инспекторского участка. Экологическую игру «Мама-папа», рассчитанную на знание фауны национального парка, выиграл Аршанский инспекторский участок. Игра на командообразование «Нарисуй суслика» выявила самую сплочённую команду, которой стал Туранский инспекторский участок. В перетягивание каната пальму первенства на последних секундах вырвала команда Зун-Муринского инспекторского участка. В футбольном турнире у мужчин победу праздновала команда ОООД.
В итоге в общем командном зачёте места распределились следующим образом:
Первое место – Зун-Муринский ИУ;
Второе место – Опергруппа №1;
Третье место – ОООД.
- Спартакиада прошла в тёплой дружественной обстановке. Следующие соревнования запланированы на сентябрь в День лесника, - сообщает пресс-служба нацпарка «Тункинский».
В нацпарке Бурятии прошла юбилейная спартакиада
Общество, Фото:
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