Ранее продажи 4-го этапа должны были завершится 31 августа
Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.
Напомним, четвёртый этап программы был запущен Ростуризмом 16 июня. Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Сейчас четвёртый этап продлевается ещё на 2 недели. Купить тур можно в период до 14 сентября этого года включительно.
Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно картой МИР. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.
В четвёртом этапе программы туристического кешбэка в Бурятии участвует 14 отелей, 2 курорта и 4 туроператора, сообщает пресс-служба министерства туризма республики.
Программа туристического кешбэка продлена до 14 сентября
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