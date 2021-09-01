В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей

В этом году клещи покусали меньше людей, чем год назад



Продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



По данным на 30 августа, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2704 человека, из них 821 ребёнок. Это на 20% ниже аналогичного периода 2020 года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.



Зарегистрировано 27 случаев инфекций, передающихся клещами: шесть - клещевого вирусного энцефалита, 12 - клещевого боррелиоза, девять - клещевого риккетсиоза.



В текущем сезоне запланировано провести противоклещевые обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 30 августа обработано более 2481 га.



На 30 августа от клещевого вирусного энцефалита привито более 71,4 тысяч человек, запланировано привить более 77,2 тысяч человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

