В этом году клещи покусали меньше людей, чем год назад
Продолжается сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По данным на 30 августа, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2704 человека, из них 821 ребёнок. Это на 20% ниже аналогичного периода 2020 года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
Зарегистрировано 27 случаев инфекций, передающихся клещами: шесть - клещевого вирусного энцефалита, 12 - клещевого боррелиоза, девять - клещевого риккетсиоза.
В текущем сезоне запланировано провести противоклещевые обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 30 августа обработано более 2481 га.
На 30 августа от клещевого вирусного энцефалита привито более 71,4 тысяч человек, запланировано привить более 77,2 тысяч человек. Профилактические прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
Общество, Фото:
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