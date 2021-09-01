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Мэр Улан-Удэ проверил пункты размещения людей в случае наводнения

Мэр Улан-Удэ проверил пункты размещения людей в случае наводнения
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Таких пунктов в городе предусмотрено 17

Сегодня, 1 сентября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил пункт временного пребывания на базе детского лагеря «Родник». Всего в связи с паводковой ситуацией в столице Бурятии подготовлено 17 пунктов на 610 человек. В том числе два загородных детских лагеря и 15 точек на базе гостиниц и хостелов. Здесь граждане будут проживать до тех пор, пока «большая вода» полностью не уйдёт.

– Граждане сначала будут эвакуироваться на пункты сбора. Потом нашим транспортом доставляться в пункты временного размещения. Мы в городе предусмотрели 17 пунктов. С гостиницами договорились на 536 койкомест. Здесь в лагере «Родник» в нашем пункте уже жили люди, которые пострадали от пожаров, – отметил мэр.

По словам директора лагеря «Родник» Марины Цыбиковой, работа пункта организована.

– В случае необходимости нам будут помогать сотрудники городской поликлиники №6. До входа на территорию развёрнута палатка, где будут брать экспресс-анализ на ковид. Моментально будет видно болен человек или нет. Здесь находятся разные службы: регистрации населения, размещения и т. д. Порядок нам будет обеспечивать отдел полиции, – рассказала она.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, горячее питание будет обеспечивать комбинат школьного питания.

– Комбинат организует доставку продуктов, запасы уже есть, и прямо здесь будут готовить. Этот пункт рассчитан на 40 человек, мы предусмотрели комнаты для матери и ребёнка. При необходимости увеличим их количество, – пояснил Игорь Шутенков.

По рекомендациям Роспотребнадзора в пункте имеется запас антисептических средств, медицинских масок, перчаток. В гостиницах и хостелах также соблюдаются эпидемиологические требования. Есть технические средства: термометры, переносные тепловизоры и дезинфицирующие средства, а также все соответствующие сертификаты для работы в условиях ограничительных мероприятий.

Из-за обильных дождей в Монголии уровень воды в Селенге продолжает расти.

– Сегодня по состоянию на 8:00 утра уровень Селенги в черте Улан-Удэ составил 243 см. Рост на 17 см за прошедшие сутки. По предварительным прогнозам, в ближайшие два дня уровень воды будет расти. В случае необходимости горожане могут обратиться по многоканальному телефону колл-центра на базе ЕДДС: 379-051. Жители Левобережья могут в круглосуточном режиме оставлять свои заявки и сообщать о значительном выходе грунтовых вод и т. д., – сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации г. Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
администрацияУУ наводнение паводок Улан-Удэ Селенга

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