В Забайкалье углубят реку Чита

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Работы стартовали в столице региона



Сегодня, 1 сентября, на реке Чита в столице Забайкальского края начинаются дноуглубительные работы. Они будут проводиться от моста по улице Ярославского до места слияния реки с Ингодой.



Работы выполняются подрядчиком по техническому заданию министерства природных ресурсов региона. Уровень углубления составит 1 метр.



- Уже определены места складирования грунта для его дальнейшего вывоза. Непосредственно на месте ход работ будет контролироваться специалистами администрации Ингодинского района города, - сообщает пресс-служба администрации Читы.

