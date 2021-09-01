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В Забайкалье углубят реку Чита

В Забайкалье углубят реку Чита
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Работы стартовали в столице региона

Сегодня, 1 сентября, на реке Чита в столице Забайкальского края начинаются дноуглубительные работы. Они будут проводиться от моста по улице Ярославского до места слияния реки с Ингодой.

Работы выполняются подрядчиком по техническому заданию министерства природных ресурсов региона. Уровень углубления составит 1 метр.

- Уже определены места складирования грунта для его дальнейшего вывоза. Непосредственно на месте ход работ будет контролироваться специалистами администрации Ингодинского района города, - сообщает пресс-служба администрации Читы.
Забайкальский край Чита река

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