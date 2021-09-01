Он поможет педагогам школ с низкими образовательными результатами
31 августа в Улан-Удэ состоялось техническое открытие центра непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ). Центр создан на базе Бурятского республиканского института образовательной политики (БРИОП). На него из федерального бюджета выделено около 11 миллионов рублей, из средств республиканского бюджета выделено свыше 4,8 млн рублей.
- Уже в 2021 году для более 800 педагогов в ЦНППМ должны быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 10% директоров школ с командами учителей должны получить адресную помощь и научно-методическое сопровождение центра. В числе первоочередных направлений деятельности ЦНППМ, однозначно, поддержка педагогов школ с низкими образовательными результатами. ЦНППМ, оснащённый современными средствами обучения, должен обеспечить полноценное развитие и продуктивное использование дистанционного повышения квалификации в Бурятии, - рассказал ректор БРИОП Владимир Цыренов.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии, в институте созданы современные многофункциональные аудитории, а также коворкинг-пространство для совместной работы. Центр оснащён современной мебелью и техникой: интерактивными панелями, серверным, а также специальным предметным оборудованием по естественно-научному направлению, ноутбуками и программным обеспечением – весь перечень технического оснащения также прошёл тщательную экспертизу, согласование и утверждение Минпросвещения РФ.
Официальное открытие состоится 6 сентября 2021 года.
В Бурятии создан центр повышения профмастерства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учащиеся будут заниматься одну неделю дома, а вторую – в классе
Птица могла оказаться в беде
Показ спектакля Сойжин Жамбаловой в Москве запланирован на 15 сентября
В порядок приведут 1000 дворов на Дальнем Востоке
В этом году клещи покусали меньше людей, чем год назад
Таким образом они получили заряд бодрости
Балдан лама Базаров хочет «получить наставления от Хамбо Ламы Этигэлова»
Продукцию изъяли
Таких пунктов в городе предусмотрено 17
В горных районах прогнозируют мокрый снег
Дети могли принимать участие в весёлом представлении
Песню исполнил заслуженный артист России Дамба Занданов
Соревнующиеся проходят непростые испытания
«День знаний должен состояться для всех», - решили спасатели
Самолёт-зондировщик отправится в Катангский район