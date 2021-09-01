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В Бурятии создан центр повышения профмастерства

В Бурятии создан центр повышения профмастерства
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Он поможет педагогам школ с низкими образовательными результатами

31 августа в Улан-Удэ состоялось техническое открытие центра непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ). Центр создан на базе Бурятского республиканского института образовательной политики (БРИОП). На него из федерального бюджета выделено около 11 миллионов рублей, из средств республиканского бюджета выделено свыше 4,8 млн рублей.

- Уже в 2021 году для более 800 педагогов в ЦНППМ должны быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 10% директоров школ с командами учителей должны получить адресную помощь и научно-методическое сопровождение центра. В числе первоочередных направлений деятельности ЦНППМ, однозначно, поддержка педагогов школ с низкими образовательными результатами. ЦНППМ, оснащённый современными средствами обучения, должен обеспечить полноценное развитие и продуктивное использование дистанционного повышения квалификации в Бурятии, - рассказал ректор БРИОП Владимир Цыренов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии, в институте созданы современные многофункциональные аудитории, а также коворкинг-пространство для совместной работы. Центр оснащён современной мебелью и техникой: интерактивными панелями, серверным, а также специальным предметным оборудованием по естественно-научному направлению, ноутбуками и программным обеспечением – весь перечень технического оснащения также прошёл тщательную экспертизу, согласование и утверждение Минпросвещения РФ.

Официальное открытие состоится 6 сентября 2021 года.
образование педагоги Бурятия Улан-Удэ

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