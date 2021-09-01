В Бурятии запустили челлендж «Поздравь наши ООПТ!»

Автор наиболее оригинального поздравления получит подарок



С 1 по 24 сентября в Бурятии проходит челлендж видеопоздравлений к 35-летию Забайкальского национального парка и 45-летию Фролихинского заказника.



- Приглашаем всех желающих поздравить Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник с днём рождения! Участие в челлендже предполагает согласие автора на публикацию видеопоздравления на сайте «Заповедного Подлеморья», страницах в социальных сетях. Автор самого оригинального поздравления получит памятный подарок, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Для участия в челлендже необходимо выполнить следующие условия:

- записать видеопоздравление для Забайкальского национального парка и/или Фролихинского заказника;

- разместить его в личных аккаунтах Инстаграм с хештегами #люблюоопт и #знп35фз45;

- отметить аккаунт «Заповедного Подлеморья» @zapovednoe_podlemorye.



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