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В Улан-Удэ откроется выставка художников-юбиляров

В Улан-Удэ откроется выставка художников-юбиляров
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Жители и гости столицы республики увидят работы Иннокентия Старикова и Леонида Семёнова

3 сентября в Улан-Удэ откроется выставка работ заслуженного художника Бурятской АССР Иннокентия Старикова (1926–2002) и заслуженного художника Российской Федерации Леонида Семёнова (1956–2014). Экспозиция в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будет посвящена юбилейным датам со дня рождения авторов – 95 и 65 лет.

Иннокентий Стариков родился в 1926 году в селе Хареты Нукутского района Иркутской области. В 1957 году закончил Иркутское художественное училище имени А.П. Крылова, а в 1965 году – Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. В 1984 году получил звание «Заслуженный художник Бурятской АССР».

В экспозиции будут представлены серия цветных литографий «Лошадь среди изюбров» (1965), «Аламжи – Мэрген в образе изюбра» (1965), «Батор, пускающий волшебную стрелу» (1967), «Сестра Аламжи-Мэргена» (1980), «Портрет матери» (1970), «Портрет Доколева» (1974), «Женщина с кедровыми шишками. Бондарева Фаина» (1985).

Леонид Семёнов родился в 1956 году в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии. В 1975 году окончил художественно-графическое отделение педагогического училища Улан-Удэ, а в 1980 году – Дальневосточный институт искусств (Владивосток). В 1987 году был принят в Союз художников. Он был одним из наиболее ярких представителей реалистического направления современного изобразительного искусства Бурятии. На выставке будут представлены его живописные работы, сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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Улан-Удэ выставка Бурятия художники живопись музей национальный музей

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