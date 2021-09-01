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В Иркутске создадут памятный знак в честь деятелей 18 века

В Иркутске создадут памятный знак в честь деятелей 18 века
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Карл Фрауендорф и Лоренц Ланг приложили много усилий к благоустройству города и области

В Иркутске выбран лучший эскиз памятного знака в честь Карла Фрауендорфа и Лоренца Ланга. По итогам проведённого конкурса из пяти представленных работ жюри конкурса отдало предпочтение эскизу, выполненному иркутским скульптором Александром Поправко. Победитель конкурса получит ценный приз. По мнению комиссии, эскиз должен быть доработан уже по месту его расположения. Напомним, что местом установки памятного знака станет территория 130 квартала.

По словам автора, в основу памятного знака взят образ старой карты. Скульптурная композиция представлена бронзовой фигурой двуглавого орла у развёрнутой горизонтальной карты Иркутской губернии 18 века. Орёл, являясь символом Российской Империи, прикрывает размахом своих крыльев карту, олицетворяющую Сибирское Царство, в частности Иркутскую губернию, создаёт образ покровителя, защитника. Под листом бумаги изображены две фузеи (вид гладкоствольного ружья) и сабля, обозначающие готовность к защите своей земли в то неспокойное время. Скульптурная композиция даст возможность иркутянам и гостям города подойти и рассмотреть детали и фрагменты карты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Справка

Лоренц Ланг родился в 1684 г. в Стокгольме (Швеция), с 1712 г. на русской службе. 25 июня 1739 г. был назначен правителем (вице-губернатором) Иркутской провинции. Прибыл в Иркутск 26 июня 1740 г. в чине статского советника. Продолжил заниматься вопросами пограничной торговли. Подготовил ряд проектов по улучшению управления краем. В 1745 г. открыл в Иркутске школу геодезии. Умер 26 декабря 1752 г. в Иркутске, похоронен на Лютеранском кладбище. Могила не сохранилась.

Карл Львович фон Фрауендорф родился на территории одного из германских княжеств в шляхетской семье. (г. Брауншвейг). С 1731 г. на русской службе. Хорошо знал геодезию, математику, фортификацию, разбирался в архитектуре, принимал участие в составлении карт, планов городов. В 1758 г. был назначен управляющим Омской пограничной линией, в 1765 г. – губернатором Иркутской губернии. Много усилий приложил к благоустройству г. Иркутска. По его плану город был разбит на кварталы, были проведены прямолинейные улицы, развешаны таблички с названиями улиц, осуществились работы по осушению болот. Преподавал в Навигацкой школе. В 1766 г. по его приказу была снята первая карта озера Байкал. Большое внимание уделял укреплению русско-китайской границы. Занимался развитием речного судоходства (при нем было построено 25 речных судов для перевозки казённых товаров). Умер 2 января 1767 г. Похоронен в Иркутске на Лютеранском кладбище 16 января 1767 г. Могила не сохранилась.
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