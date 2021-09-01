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Осень в Бурятии начнётся с тёплой погоды

Осень в Бурятии начнётся с тёплой погоды
Общество,  Фото:pexels.com
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 сентября по республике местами кратковременные дожди, днём по юго-западу грозы, возможны ливни. Утром местами туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, днём +22,+27, местами +16,+21.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +24,+26.
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