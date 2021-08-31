В Бурятии школьники нашли сосну, которой почти два века

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Теперь дети планируют писать исследовательские работы



Сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза в Бурятии провели интерактивное занятие для членов школьного лесничества «Росток», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники рассказали ребятам о лесных профессиях, показали, как и для чего применяются инструменты для отвода участков: мерная вилка, навигатор, высотомер.



- Дети научились измерять диаметр и высоту дерева с помощью мерной вилки и высотомера. Дети очень умные, схватывают все на лету, уже через несколько попыток они с легкостью использовали лесные приборы, - рассказал инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.



Также специалисты продемонстрировали технику, которая применяется для тушения лесных пожаров.



- Мне очень понравилось занятие. Я посидела за рулём огромного гусеничного трактора, а затем научилась определять возраст дерева. Мы нашли сосну, которой 180 лет. Раньше я не видела таких больших деревьев. Также мы научились отличать породу деревьев по коре, хвое и шишкам, - поделилась юный лесник Вероника.



Полученные знания ребята хотят применить для написания исследовательских работ и подготовки к научным конференциям.







