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В Улан-Удэ открылась выставка «Драгоценный мир живой природы»

В Улан-Удэ открылась выставка «Драгоценный мир живой природы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фотоэкспозиция посвящена монетам с изображениями животных

В Улан-Удэ работает временная экспозиция музея Банка России «Драгоценный мир живой природы». В этнографическом музее народов Забайкалья на 18 стендах представлены увеличенные фотоизображения уникальных монет из драгоценных металлов, посвящённых фауне России.

- Выставка знакомит посетителей с памятными монетами Банка России, на которых запечатлены образы редких зверей нашей страны. Это замечательная возможность больше узнать о повадках и среде обитания животных, которые оказались под угрозой исчезновения, — прокомментировал заместитель управляющего отделением – НБ РБ Банка России Виталий Пономарёв.

Первые монеты Банка России с изображениями животных были отчеканены почти 30 лет назад. На сегодняшний день вышло свыше 150 выпусков по этой тематике. Для выставки «Драгоценный мир живой природы» отобраны лучшие экземпляры из серий «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

Экспозиция размещена около входа в этнозоосад и доступна в часы работы музея до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 0+
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