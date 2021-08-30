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В Бурятии верующие отметили праздник Успения

В Бурятии верующие отметили праздник Успения
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
На территории строящегося собора в Улан-Удэ прошло водоосвящение и молебное пение

27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ духовенством было совершено всенощное бдение с литией.

- На полиелее, согласно церковной традиции, на средину храма были изнесена для поклонения верующим плащаница Божией Матери. Все присутствовавшие на богослужении имели возможность помолиться перед плащаницей, изображающей смертный одр Богоматери, а затем были помазаны освящённым елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

28 августа, в самый день праздника Успения, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Одигитриевском соборе Божественную литургию. Также он совершил молебное пение с водоосвящением на территории строящегося Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ. Архипастырю сослужил настоятель строящегося собора иеромонах Николай (Щербаков) и духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии, собравшееся из разных приходов.
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