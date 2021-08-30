Массовая проверка прошла вечером в пятницу
В пятницу в Улан-Удэ состоялась массовая проверка водителей. На дорогах города было выставлено восемь дополнительных экипажей ДПС, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД проверили 180 единиц транспортных средств. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены пять человек.
В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 47 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 930 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 30 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ещё семь человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также 13 автомобилистов попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года.
В Улан-Удэ во время массовой проверки ГИБДД попались пять нарушителей
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