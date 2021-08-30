Днём по республике +22, +27, местами +16, +21
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 августа по республике: местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8, +13, местами +1, +6, днём +22, +27, местами +16, +21.
В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём местами возможен небольшой дождь. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +24, +26.
В Бурятии местами дожди
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