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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В лесах определены места для отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно в особый противопожарный режим

За прошедшие сутки возгораний в лесах республики не обнаружено. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области за прошедшие сутки проводились работы по тушению 12 лесных пожаров на площади более 35 тысяч га. В Якутии за прошедшие сутки проводились работы по активному тушению 22 пожаров на площади более 172 тысяч га.

В республике действует особый противопожарный режим.

В лесах определены места для отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на «горячую линию» 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

лесные пожары

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