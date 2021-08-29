В Бурятии нет лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В лесах определены места для отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно в особый противопожарный режим



За прошедшие сутки возгораний в лесах республики не обнаружено. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области за прошедшие сутки проводились работы по тушению 12 лесных пожаров на площади более 35 тысяч га. В Якутии за прошедшие сутки проводились работы по активному тушению 22 пожаров на площади более 172 тысяч га.



В республике действует особый противопожарный режим.



В лесах определены места для отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на «горячую линию» 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



