Воздух прогреется до +26
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+8, по Прибайкалью до +12, местами по юго-западу и северо-востоку до -3, заморозки, днём +21,+26, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +24,+26.
Последняя суббота уходящего лета в Бурятии тёплая
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Общество, 28.08.2021
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