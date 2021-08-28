 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

Последняя суббота уходящего лета в Бурятии тёплая

Последняя суббота уходящего лета в Бурятии тёплая
Общество,  Фото:pexels.com
Воздух прогреется до +26

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+8, по Прибайкалью до +12, местами по юго-западу и северо-востоку до -3, заморозки, днём +21,+26, местами +15,+20.

В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +24,+26.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
В сентябре в Бурятии сыграют в «Этигэловские игры»
Общество, 27.08.2021
Победителей определят в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
В Забайкалье проходит кубок по пляжному волейболу
Общество, 27.08.2021
В соревнованиях принимают участие команды из 6 районов края и Читы
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
Общество, 27.08.2021
Объявлен конкурс достижений в области культуры и искусства
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
В Бурятии проведут фестиваль театров кукол «Путь кочевника»
Общество, 27.08.2021
К юбилейному сезону коллектив театра «Ульгэр» готовит множество мероприятий
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 27.08.2021
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
В Иркутске состоятся «Народные игры от бабра»
Общество, 27.08.2021
Принять участие могут только жители города
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Особый ребёнок из Бурятии стал лауреатом фестиваля Никаса Сафронова
Общество, 27.08.2021
Юный талант отличился в номинации «Декоративно-прикладное творчество. Смешанная техника»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
В районах Бурятии высаживается «Десант здоровья»
Общество, 27.08.2021
Следующей остановкой акции станет Иволгинский район
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства
Общество, 27.08.2021
Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
В Улан-Удэ стартовала акция «Книговорот»
Общество, 27.08.2021
Принять участие в ней можно с 27 августа по 2 сентября
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
В Иркутске разыгрывают очередной кубок России по кёрлингу
Общество, 27.08.2021
Соревнования проводятся среди смешанных пар
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Лучник Бурятии выступит на Паралимпиаде в смешанной команде
Общество, 27.08.2021
Пару Баиру Шигаеву составит представительница Якутии
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
В Иркутске приступили к ремонту триумфальной арки
Общество, 27.08.2021
Будет обновлён фасад «Московских ворот»

В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
В Улан-Удэ продлён запрет на въезд в леса
Общество, 27.08.2021
Ограничения продлятся до 14 сентября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^