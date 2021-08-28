Последняя суббота уходящего лета в Бурятии тёплая

Воздух прогреется до +26



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+8, по Прибайкалью до +12, местами по юго-западу и северо-востоку до -3, заморозки, днём +21,+26, местами +15,+20.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +24,+26.

