Обитатели Иркутской зоогалереи сгрызли все запасы игрушек

В Иркутской зоогалерее закончились игрушки. Их разгрызли неразлучные друзья - трёхлапый львёнок Фортис и щенок лабрадора Эльза, а также другие юные обитатели. «Выручайте!» - обратились с просьбой сотрудники зоопарка.
- Пока детки были маленькими, они уничтожили все наши запасы мягких игрушек, а также всё, что мы нашли у друзей и знакомых. Теперь играть хочется, а нечем. Особая нужда в специальных игрушках-погрызушках для собак, у них срок жизни хоть немного дольше. Если готовы поделиться, привозите в рабочее время в любой из филиалов. Фортис, Эльза и многие другие будут просто счастливы, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
Как сообщал «Байкал-Daily», львёнок родился в иркутском в питомнике «К-9». Левую заднюю лапу он потерял, живя с матерью и своими братьями и сёстрами. Видимо, при родах мать немного повредила ребёнку лапку, а потом, пытаясь вылизать ранку, сама превратила ситуацию в необратимую. Попал он в зоогалерею в мае, когда от роду был всего месяц с небольшим, и состояние здоровья вызывало серьёзные опасения. Но малыша выходили, и теперь он полон сил.
В качестве «живой грелки» Фортису взяли лабрадора Эльзу. Сотрудники зоопарка полагали, что щенок поживёт некоторое время, но парочка сдружилась, и собаку оставили насовсем.