Обитатели Иркутской зоогалереи сгрызли все запасы игрушек

- Пока детки были маленькими, они уничтожили все наши запасы мягких игрушек, а также всё, что мы нашли у друзей и знакомых. Теперь играть хочется, а нечем. Особая нужда в специальных игрушках-погрызушках для собак, у них срок жизни хоть немного дольше. Если готовы поделиться, привозите в рабочее время в любой из филиалов. Фортис, Эльза и многие другие будут просто счастливы, - сообщили в Иркутской зоогалерее.





