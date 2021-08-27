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В Улан-Удэ танцовщики устроили баттл в окнах БГУ

В Улан-Удэ танцовщики устроили баттл в окнах БГУ
Общество, 
В центре Улан-Удэ прошла зрелищная акция к старту нового проекта ТНТ. ВИДЕО

28 августа на телеканале ТНТ стартует проект «Новые танцы» (16+), где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате баттла. Однако шанс увидеть танцевальную битву улан-удэнцы получили уже сейчас. Презентация шоу прошла прямо в окнах восьмого корпуса Бурятского госуниверситета.

Вечером 26 августа жители Улан-Удэ увлечённо наблюдали за происходящим в окнах вуза. А там творилось настоящее безумие: две танцевальных команды устроили соревнование, причём зрители не могли понять, кто именно танцует, ведь в окнах виднелись только двигающиеся силуэты. При этом шоу получилось ещё и интерактивным: каждый горожанин мог подойти к зданию и проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки. Рядом, прямо как в спортивных матчах, находилось табло со счётом – за борьбой танцовщиков было очень удобно следить.


И это не последний баттл в столице Бурятии. Уже сегодня танцовщики вернутся за ширмы окон восьмого корпуса БГУ и снова будут радовать горожан своим искусством. А зрители снова смогут голосовать за понравившуюся команду. Но кто войдёт в её состав – пока секрет.

В самом проекте «Новые танцы» на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри. Причём состав будет постоянно меняться. Единственным, с кем зритель встретится в каждом выпуске, станет Мигель, а звёзды музыки, интернета и юмора рядом с ним будут постоянно меняться: от Егора Крида до Дани Милохина. Сама концепция шоу столкнёт участников в противостоянии лицом к лицу: победил – прошёл дальше, проиграл – вылетел. При этом их разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 миллионов рублей. Вести проект будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая – пообщается с ними за кулисами.

Проект «Новые танцы» на ТНТ стартует 28 августа.
танцевальное шоу телевидение телешоу

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