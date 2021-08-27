Казаки из Бурятии поучаствовали во всероссийском совете атаманов

Казаки занимаются мобилизационным резервом



Ежегодное заседание совета атаманов всероссийского казачьего общества состоялось в Москве. Дальневосточный федеральный округ представляли атаман Уссурийского войскового казачьего войска Владимир Степанов и врио атамана Забайкальского войскового казачьего общества Борис Бородин.



Атаманы обсудили формирование мобилизационного резерва, создание которого необходимо завершить до конца текущего года во всех казачьих войсках.



- Это задача, которую поставил перед нами лично глава государства. И результат ее выполнения зависит от того, насколько качественно эту работу смогут организовать атаманы всех уровней, за что каждый из них будет нести личную ответственность, – подчеркнул атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда.



По его словам, в ближайшее время планируется начать формирование структуры штабов в тех казачьих обществах, где это необходимо.



Врио атамана Забайкальского войскового казачьего общества (ЗВКО) Борис Бородин отметил, что в ЗВКО «фиксируется положительная динамика привлечения молодёжи». В молодежные казачьи организации ЗВКО входит 2037 человек. В Забайкальском крае и Бурятии действуют две казачьи школы, 78 классов и 2 детских сада, в которых изучаются стратегии развития российского казачества.



Главной задачей в этом направлении названо создание кадетского казачьего корпуса на территории Забайкальского края. Подготовка кадрового резерва войска ведется в ВУЗах, вошедших в Ассоциацию высших учебных заведений, реализующих казачий компонент – Бурятской государственной сельскохозяйственной академии в Улан-Удэ и Забайкальском аграрном институте в Чите.

