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Жителям Бурятии советуют не собирать грибы в вёдра

Жителям Бурятии советуют не собирать грибы в вёдра
Общество,  Фото:pixabay.com
В Роспотребнадзоре рассказали, как не допустить отравления грибами

Конец августа, начало сентября – сезон сбора грибов, именно в этот период учащаются случаи отравления грибами, в том числе среди детей. Чаще всего причиной отравления являются условно годные грибы, сбор и переработка которых проводилась с нарушением технологических режимов.

- Первые признаки отравления грибами могут проявиться через полчаса и более после из употребления. Основными симптомами являются тошнота, рвота, боли в животе, вызываемые спазмом кишечника, жидкий стул, судороги мышц, обусловленные действием микроорганизмов и их токсинов. Тяжелее всего отравления переносят дети, а учитывая то, что в детском организме недостаточно ферментов для переваривания грибов, не рекомендуется кормить грибами детей в возрасте до 14 лет. Консервированные соленые и маринованные грибы, заготовленные «под закатку», могут стать причиной тяжелого пищевого отравления – ботулизм, - предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Отравление ядовитыми грибами без оказания своевременной медицинской помощи, могут явиться причиной летального исхода.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

Почему возможны отравления?

Ежегодно в России регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть сырой гриб. Для этого нужно ещё заранее, перед прогулкой, осматривать место, где ребёнок будет гулять. Также нужно осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений.

Правила грибника:

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности, в частности:

- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
- собирать грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими;
- собирайте только хорошо знакомые виды грибов;
- срезать каждый гриб с целой ножкой.

Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:

- собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;
- собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;
- пробовать грибы во время сбора;
- подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;
- мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
- хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Советы покупателям

Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

Заготовка грибов

Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба — только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд.


грибы Роспотребнадзор

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