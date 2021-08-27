Лучники Бурятии выиграли 5 медалей кубка России

Общество, Фото: пресс-служба федерации стрельбы из лука РБ

В Чите завершились соревнования по стрельбе из лука



На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» в Чите 26 августа состоялось торжественное закрытие и награждение участников кубка России по стрельбе из лука. В этом году в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 20 регионов страны.



По информации Бурятской федерации стрельбы из лука, в личных первенствах в дисциплине «классический лук» среди женщин золотую награду завоевала Инна Степанова из Бурятии, «серебро» у Арюны Цыденовой из Забайкальского края, «бронза» у Виктории Будаевой из Бурятии.



Первое место в этой дисциплине среди мужчин выиграл Бэлигто Цынгуев из Забайкальского края. Вторым стал Эрдэм Цыдыпов из Бурятии. Тройку призёров замкнул Алдар Цыбикжапов, выступавший за Москву.



Среди мужчин в дисциплине «блочный лук» победу одержал Виктор Калашников из Ямало-Ненецкого автономного округа, второе место завоевал Александр Дамбаев из Забайкальского края. Бронзовую награду забрал Чингис Ринчино из Ямало-Ненецкого автономного округа.



В дисциплине командный микст в дисциплине «классический лук» вторые места взяли Цырен Балтаков и Светлана Гомбоева из Бурятии. Забайкальская команда в составе Туяны Будажаповой и Галсана Базаржапова завоевала бронзовые медали.



В командном миксте в дисциплине «блочный лук» серебряные награды также у спортсменов из Бурятии Сергея Болдохонова и Валерии Балагановой.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, по итогам соревнований будет сформирована сборная команда России, которая пройдёт подготовку к этапу кубка мира. Это спортивное мероприятие состоится в американском городе Янктоне с 19 по 26 сентября.

