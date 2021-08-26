Здесь предоставляются бесплатные торговые места
Названы адреса площадок для реализации урожая в столице Бурятии. Начиная со 2 августа, здесь все желающие могут реализовать свою дачную продукцию.
В Улан-Удэ торговые места предоставляются бесплатно по следующим адресам:
Советский район:
- микрорайон Заречный, ул. Строителей, 17б;
- территория вблизи ул. Иволгинская, 13а;
- п. Стеклозавод, ул. Силикатная, 6;
- микрорайон Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»;
- ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют»;
- ул. Кабанская, вблизи остановки общественного транспорта ТЦ «Абсолют».
Железнодорожный район:
- п. Восточный, ул. Чкалова, 4;
- ул. Туполева, 11, вблизи магазина «Николаевский».
Октябрьский район:
- ул. Ключевская, 40/1, вблизи торговой зоны;
- ул. Терешковой, 24б;
- ул. Жердева, 58;
- ул. Тулаева между домами 136 и 146;
- 0 км Спиртозаводского тракта;
- микрорайон Забайкальский, ул. Совхозная, 50;
- микрорайон Южный, ул. Бограда, 30а.
Такие же площадки работают в районных центрах Заиграевского, Кяхтинского, Северобайкальского, Бичурского, Джидинского, Тункинского, Тарбагатайского и Иволгинского районов Бурятии.
- По всем вопросам и за подробностями обращаться по телефону 55-30-06, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ продать урожай можно на 15 площадках
Общество, Фото:
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