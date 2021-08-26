В Улан-Удэ продать урожай можно на 15 площадках

Здесь предоставляются бесплатные торговые места



Названы адреса площадок для реализации урожая в столице Бурятии. Начиная со 2 августа, здесь все желающие могут реализовать свою дачную продукцию.



В Улан-Удэ торговые места предоставляются бесплатно по следующим адресам:



Советский район:

- микрорайон Заречный, ул. Строителей, 17б;

- территория вблизи ул. Иволгинская, 13а;

- п. Стеклозавод, ул. Силикатная, 6;

- микрорайон Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»;

- ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют»;

- ул. Кабанская, вблизи остановки общественного транспорта ТЦ «Абсолют».



Железнодорожный район:

- п. Восточный, ул. Чкалова, 4;

- ул. Туполева, 11, вблизи магазина «Николаевский».



Октябрьский район:

- ул. Ключевская, 40/1, вблизи торговой зоны;

- ул. Терешковой, 24б;

- ул. Жердева, 58;

- ул. Тулаева между домами 136 и 146;

- 0 км Спиртозаводского тракта;

- микрорайон Забайкальский, ул. Совхозная, 50;

- микрорайон Южный, ул. Бограда, 30а.



Такие же площадки работают в районных центрах Заиграевского, Кяхтинского, Северобайкальского, Бичурского, Джидинского, Тункинского, Тарбагатайского и Иволгинского районов Бурятии.



- По всем вопросам и за подробностями обращаться по телефону 55-30-06, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.



Возрастное ограничение 0+

