В СИЗО передали настольные игры и материалы для творчества
В УФСИН России по Бурятии реализуется проект по патриотическому воспитанию подростков, содержащихся в следственном изоляторе Улан-Удэ. Проект называется «Расскажите мне о Родине моей…».
Для реализации проекта представители министерства образования республики предоставили материалы для творчества и настольные игры. Их передали в СИЗО.
- Проект нацелен на формирование у подростков чувства патриотизма, любви к Родине, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям своего народа, - заявили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО подросткам прививают любовь к Родине
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