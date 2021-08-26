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В улан-удэнском СИЗО подросткам прививают любовь к Родине

В улан-удэнском СИЗО подросткам прививают любовь к Родине
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В СИЗО передали настольные игры и материалы для творчества

В УФСИН России по Бурятии реализуется проект по патриотическому воспитанию подростков, содержащихся в следственном изоляторе Улан-Удэ. Проект называется «Расскажите мне о Родине моей…».

Для реализации проекта представители министерства образования республики предоставили материалы для творчества и настольные игры. Их передали в СИЗО.

- Проект нацелен на формирование у подростков чувства патриотизма, любви к Родине, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям своего народа, - заявили в УФСИН по Бурятии.
СИЗО

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