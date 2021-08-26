На вокзале Читы открылись новые пригородные кассы

Ранее они находились в основном здании вокзала



26 августа на вокзале станции Чита-2 начали работу новые пригородные билетные кассы. В торжественном мероприятии, посвящённом открытию нового комплекса для пассажиров, приняли участие руководители Забайкальского края, города Чита, Забайкальской магистрали и Забайкальской пригородной пассажирской компании.



Ранее пригородные кассы осуществляли продажу билетов в основном здании вокзала станции Чита-2. Объединение пассажиров пригородных поездов и поездов дальнего следования создавало ряд неудобств для посетителей вокзала.



В рамках масштабной реконструкции на станции Чита-2 были построены новые технологические помещения для персонала станции, дежурных работников, помещение поста электрической централизации. Благодаря этому высвободилось одноэтажное здание у виадука. В кратчайшие сроки была подготовлена проектно-сметная документация, в течение 3 месяцев проведён капитальный ремонт – замена кровли, внутренние отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, ремонт системы отопления.



В обновлённом здании обустроены два зала ожидания для пассажиров, две пригородных кассы. Кроме того, в здании разместилась часть работников Забайкальской пригородной пассажирской компании. Также здесь оборудован технический класс для обучения сотрудников, непосредственно работающих с пассажирами. Новый комплекс соответствует современным стандартам, в том числе по обслуживанию маломобильных групп населения.



На церемонии открытия первому клиенту нового пригородного комплекса был вручён подарочный сертификат на 10 бесплатных поездок в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.

