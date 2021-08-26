В Бурятии студенты на практике поработают переписчиками

Студенты всегда охотно участвуют в переписях



25 августа Бурятстат и Бурятский государственный университет подписали соглашение о работе студентов в ходе всероссийской переписи населения.



- Традиционно студенты охотно участвуют в переписи населения. Мобильность, коммуникабельность, быстрая обучаемость - все эти качества присущие студентам и необходимы в работе переписчика, - отмечают в Бурятстате.



Перепись для студента — это не только возможность заработать, но и опыт общения с самыми разными людьми. Кроме того, работа переписчиком студентам зачтётся как прохождение практики.



Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».





