Студенты всегда охотно участвуют в переписях
25 августа Бурятстат и Бурятский государственный университет подписали соглашение о работе студентов в ходе всероссийской переписи населения.
- Традиционно студенты охотно участвуют в переписи населения. Мобильность, коммуникабельность, быстрая обучаемость - все эти качества присущие студентам и необходимы в работе переписчика, - отмечают в Бурятстате.
Перепись для студента — это не только возможность заработать, но и опыт общения с самыми разными людьми. Кроме того, работа переписчиком студентам зачтётся как прохождение практики.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
В Бурятии студенты на практике поработают переписчиками
Общество, Фото:
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