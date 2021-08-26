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В Улан-Удэ полным ходом строится детский сад за ФСК

В Улан-Удэ полным ходом строится детский сад за ФСК
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Новый детсад построят до конца года

В Улан-Удэ на улице Лермонтова идёт строительство детского сада на 280 мест, сообщили в администрации города.

Строители уже возвели два этажа здания из газобетона и сейчас монтируют кровлю. Также устанавливают окна и выполняют кирпичную кладку. Параллельно идёт устройство инженерных сетей и обустройство пожарных выходов.

Учреждение планируется построить в конце 2021 года.

Детский сад будет построен по типовому проекту – здесь разместится раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Учреждение рассчитано на детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.

В апреле этого года в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, завершено возведение садиков в мкр. Забайкальский, на ст. Дивизионная и на ул. Боевая. Сейчас там устанавливают оборудование.
детские сады

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