В Улан-Удэ полным ходом строится детский сад за ФСК

Новый детсад построят до конца года



В Улан-Удэ на улице Лермонтова идёт строительство детского сада на 280 мест, сообщили в администрации города.



Строители уже возвели два этажа здания из газобетона и сейчас монтируют кровлю. Также устанавливают окна и выполняют кирпичную кладку. Параллельно идёт устройство инженерных сетей и обустройство пожарных выходов.



Учреждение планируется построить в конце 2021 года.



Детский сад будет построен по типовому проекту – здесь разместится раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.



Учреждение рассчитано на детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.



В апреле этого года в городе началось строительство детского сада на улице Конечная, завершено возведение садиков в мкр. Забайкальский, на ст. Дивизионная и на ул. Боевая. Сейчас там устанавливают оборудование.

