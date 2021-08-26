 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Бурятию прибыл новый вахтовый автомобиль

В Бурятию прибыл новый вахтовый автомобиль
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Новый автомобиль поможет в тушении лесных пожаров

Новый вахтовый автомобиль поступил в Кабанский лесхоз в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Каждый механик радуется новому автомобилю. Когда в автопарке есть такая новая, мощная и надёжная вахтовка, то не возникает мысли, на чем отправить группировку на тушение лесного пожара. Такой автомобиль никогда не подведет, если к нему бережно относиться и вовремя проводить техосмотр, - рассказал главный механик Кабанского лесхоза Олег Швецов.

Вахтовый автомобиль необходим для перевозки группировки и доставки оборудования к месту тушения лесных пожаров. Также автомобиль при необходимости может быть задействован в межрайонном маневрировании - применяться для тушения лесных пожаров в других районах республики.

- Горная местность, большое количество осадков, а также буреломы, которые падают на дорогу – это те преграды, которые мы часто встречаем по пути на лесной пожар. Новая вахтовка имеет хорошую проходимость, благодаря мощному мотору, поэтому такие преграды нам нипочём, - поделился руководитель Кабанского лесхоза Александр Зырянов.

Помимо вахтового автомобиля, ранее в Кабанский лесхоз поступило пять единиц лесопожарной техники: автоцистерна, трактор, автомобили повышенной проходимости и моторная лодка.
лесхоз автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полным ходом строится детский сад за ФСК
В Улан-Удэ полным ходом строится детский сад за ФСК
Общество, 26.08.2021
Новый детсад построят до конца года

В Бурятию прибыл новый вахтовый автомобиль
В Бурятию прибыл новый вахтовый автомобиль
Общество, 26.08.2021
Новый автомобиль поможет в тушении лесных пожаров
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на Батарейке
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на Батарейке
Общество, 26.08.2021
На ремонт выделили 4,7 млн рублей


В Забайкалье заболевшей ковидом медсестре затянули с выплатами
В Забайкалье заболевшей ковидом медсестре затянули с выплатами
Общество, 26.08.2021
В дело вмешалась транспортная прокуратура
Улан-Удэ хотят очистить от агрессивных бездомных собак
Улан-Удэ хотят очистить от агрессивных бездомных собак
Общество, 26.08.2021
Обсуждение собачьего вопроса на круглом столе вышло острым
Улан-удэнцам напомнили об обязанности косить траву у своих домов
Улан-удэнцам напомнили об обязанности косить траву у своих домов
Общество, 26.08.2021
В городе проходят рейды по пожарной безопасности


В Бурятии лесники получили автомобиль для горных склонов
В Бурятии лесники получили автомобиль для горных склонов
Общество, 26.08.2021
В лесхоз поступил новый автомобиль повышенной проходимости
В Бурятии почти неделю нет лесных пожаров
В Бурятии почти неделю нет лесных пожаров
Общество, 26.08.2021
По-прежнему действует особый противопожарный режим
Прирост заболевших COVID-19 в Бурятии остаётся на одном уровне
Прирост заболевших COVID-19 в Бурятии остаётся на одном уровне
Общество, 26.08.2021
Общее число случаев заражений в республике приблизилось к 56 тысячам
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество, 26.08.2021
В Бурятию приехали более 200 спортсменов из 23 регионов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Жителя Иркутской области отправили в колонию за «пьяную» езду
Жителя Иркутской области отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, 26.08.2021
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым  
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок
В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок
Общество, 26.08.2021
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей 
В Усть-Ордынском округе уберут Александровский централ
В Усть-Ордынском округе уберут Александровский централ
Общество, 26.08.2021
Волонтёров приглашают принять участие в акции по уборке
В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»
В Чите пройдёт литературная «Забайкальская осень»
Общество, 26.08.2021
В рамках праздника состоится семинар для начинающих авторов
В Бурятии до +22
В Бурятии до +22
Общество, 26.08.2021
В республике преимущественно без осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^