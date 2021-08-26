В Бурятию прибыл новый вахтовый автомобиль

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Новый автомобиль поможет в тушении лесных пожаров



Новый вахтовый автомобиль поступил в Кабанский лесхоз в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Каждый механик радуется новому автомобилю. Когда в автопарке есть такая новая, мощная и надёжная вахтовка, то не возникает мысли, на чем отправить группировку на тушение лесного пожара. Такой автомобиль никогда не подведет, если к нему бережно относиться и вовремя проводить техосмотр, - рассказал главный механик Кабанского лесхоза Олег Швецов.



Вахтовый автомобиль необходим для перевозки группировки и доставки оборудования к месту тушения лесных пожаров. Также автомобиль при необходимости может быть задействован в межрайонном маневрировании - применяться для тушения лесных пожаров в других районах республики.



- Горная местность, большое количество осадков, а также буреломы, которые падают на дорогу – это те преграды, которые мы часто встречаем по пути на лесной пожар. Новая вахтовка имеет хорошую проходимость, благодаря мощному мотору, поэтому такие преграды нам нипочём, - поделился руководитель Кабанского лесхоза Александр Зырянов.



Помимо вахтового автомобиля, ранее в Кабанский лесхоз поступило пять единиц лесопожарной техники: автоцистерна, трактор, автомобили повышенной проходимости и моторная лодка.

