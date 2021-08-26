Артисты посетят 30 муниципальных районов региона и более 70 населённых пунктов
В Забайкалье стартовал проект «Забайкальские гастроли», который объединил более 25 государственных и муниципальных коллективов. Жители края смогут увидеть выступления артистов в разных уголках региона.
В выездных выступлениях примут участие труппа драматического театра, творческий коллектив театра кукол, музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры», национальный театр песни и танца «Амар сайн», ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», коллективы училища культуры, фольклорный театр песни и танца «Забайкалье», «Читинская слобода», театр «ДалиТэ» и многие другие.
- В этот раз выездные выступления пройдут в рамках регионального проекта «За здоровое Забайкалье» и будут нацелены на пропаганду здорового образа жизни, – поделился заместитель министра культуры Забайкальского края Дмитрий Дылыков.
Культурный десант отправится по 14 маршрутам и в течение месяца будет радовать забайкальцев своими выступлениями. Планируется посетить 30 муниципальных районов края и более 70 населённых пунктов.
Жители районов смогут стать участниками культурно-просветительских мероприятий, которые включают в себя концерты, спектакли, работу интерактивных площадок, мастер-классы, игровые программы, выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, встречи с писателями и актёрами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальцы встретятся с творческими коллективами края
Общество, Фото:
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