Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым
27-летний житель Иркутской области признан виновным за езду в нетрезвом виде.
Судом установлено мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своём личном автомобиле по автодороге в направлении в посёлка Усть-Уда Усть-Удинского района, где в его остановили дородные полицейские. В связи с наличием у него признаков опьянения его освидетельствовали сотрудники полиции, что подтвердило факт управления автомобилем после употребления спиртного.
Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.
- Приговор вступил в законную силу, наказание исполнено, осуждённый направлен в колонию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Примечательно, что в период рассмотрения уголовного дела судом осуждённый вновь совершил аналогичное преступление. Это уголовное дело расследовано и направлено прокуратурой Усть-Удинского района в суд для рассмотрения по существу.
Жителя Иркутской области отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятию приехали более 200 спортсменов из 23 регионов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч рублей
Волонтёров приглашают принять участие в акции по уборке
В рамках праздника состоится семинар для начинающих авторов
В республике преимущественно без осадков
Жителей и гостей Улан-Удэ познакомят с творчеством земляков
Бесплатные киносеансы пройдут в 6 кинотеатрах и 2 театрах края
Участникам предстоит создать видеоролик о произведении Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье»
Победителям подарят футболки и свитшоты
Девочек назвали Сарана и Нарана
Спортсмен будет бороться за медали в беге на 100 м и эстафете 4х100 м
Победители детского конкурса по туризму поделились впечатлениями о своей образовательной поездке
Торжественное открытие состоится 26 августа в 12:00
Кроме этого, волонтёры оказывали адресную помощь семьям