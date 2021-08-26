Жителя Иркутской области отправили в колонию за «пьяную» езду

Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым



27-летний житель Иркутской области признан виновным за езду в нетрезвом виде.



Судом установлено мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своём личном автомобиле по автодороге в направлении в посёлка Усть-Уда Усть-Удинского района, где в его остановили дородные полицейские. В связи с наличием у него признаков опьянения его освидетельствовали сотрудники полиции, что подтвердило факт управления автомобилем после употребления спиртного.



Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.



- Приговор вступил в законную силу, наказание исполнено, осуждённый направлен в колонию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Примечательно, что в период рассмотрения уголовного дела судом осуждённый вновь совершил аналогичное преступление. Это уголовное дело расследовано и направлено прокуратурой Усть-Удинского района в суд для рассмотрения по существу.

