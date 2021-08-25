Сотрудники УФСИН по Бурятии сразились на футбольном поле

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

За победу боролись 12 команд



Сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений участвовали в первенстве уголовно-исполнительной системы (УИС) по мини-футболу.



В течение двух дней на Центральном стадионе республики за победу боролись 12 команд, по одной от каждого исправительного учреждения и отдела по конвоированию, две команды от управления и команда ветеранов уголовно-исполнительной системы Бурятии.



Соревнование проходило по круговой системе. Продолжительность каждого матча составила два тайма по 15 минут.



По итогам первенства победу одержала команда, в состав которой вошли сотрудники отдела специального назначения «Байкал». Второе место присуждено команде исправительной колонии № 2, а третье место – сотрудникам следственного изолятора № 1.



В завершении соревнований состоялась церемония награждения. Начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев поблагодарил всех участников.

