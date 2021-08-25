Количество волонтёрских мест, которое смогут обеспечить питанием и транспортировкой, ограничено
28 августа на Байкале состоятся два субботника. Об этом сообщает общественник, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов в своём аккаунте в соцсети.
- Убираем мусор в селе Максимиха, Баргузинский район (оз. Байкал). Убираем мусор на озере Котокель, 8 км от Байкала. Внимание!!! У нас есть ограниченное количество волонтёрских мест, которое мы сможем обеспечить питанием и транспортировкой. Поэтому успевайте! Будем благодарным тем, кто приедет самостоятельно на наши субботники, - пишет Болотов.
Вся информация по акциям в аккаунте сообщества «Новая энергия» - @newenergy03.
На Байкале в Бурятии проведут два субботника
Общество, Фото:
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