Сотрудница из Бурятии взяла серебро на чемпионате МЧС России

В нелегкой борьбе сотрудники МЧС России Дальнего Востока остановились в шаге от пьедестала в командном зачёте. По итогам соревнований из восьми федеральных округов команда ДФО стала четвёртой, уступив всего один балл команде ЦФО.









По информации ГУ МЧС по Бурятии



Радиотелефонист Центрального пункта пожарной связи Бурятии Кристинья Белалова стала второй на чемпионате МЧС России по лёгкой атлетике. Она завоевала серебро в забеге на один километр.Чемпионат МЧС России по лёгкой атлетике прошёл на прошлой неделе в городе Уфа.Кристинья Белалова представляла Дальневосточный федеральный округ в составе команды вместе с коллегами из Бурятии Евгением Капустиным и Дмитрием Луценко. Последние состязались на дистанции три километра. И хотя попасть в тройку лидеров у мужчин не получилось, им удалось внести весомый вклад в копилку очков команды ДФО.