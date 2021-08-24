Сотрудница из Бурятии взяла серебро на чемпионате МЧС России

Чемпионат МЧС России состоялся в Уфе
Радиотелефонист Центрального пункта пожарной связи Бурятии Кристинья Белалова стала второй на чемпионате МЧС России по лёгкой атлетике. Она завоевала серебро в забеге на один километр.
Чемпионат МЧС России по лёгкой атлетике прошёл на прошлой неделе в городе Уфа.
Кристинья Белалова представляла Дальневосточный федеральный округ в составе команды вместе с коллегами из Бурятии Евгением Капустиным и Дмитрием Луценко. Последние состязались на дистанции три километра. И хотя попасть в тройку лидеров у мужчин не получилось, им удалось внести весомый вклад в копилку очков команды ДФО.
В нелегкой борьбе сотрудники МЧС России Дальнего Востока остановились в шаге от пьедестала в командном зачёте. По итогам соревнований из восьми федеральных округов команда ДФО стала четвёртой, уступив всего один балл команде ЦФО.
По информации ГУ МЧС по Бурятии
Чемпионат МЧС России состоялся в Уфе
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