Улан-Удэ примет фермерский и гастрономический фестивали

В Бурятии пройдёт Неделя туризма на Великом шёлковом пути
С 17 по 20 сентября в Бурятии проведут Неделю туризма на Великом шёлковом пути. В рамках проекта пройдут три мероприятия: гастрономический фестиваль «Кухня великого хана» (6+), всероссийская конференция по развитию сельского туризма и фермерский фестиваль «Своё» (0+).
Торжественное открытие Недели туризма состоится 17 сентября в 11:00 и продолжится концертной программой с участием творческих коллективов республики (6+). Место проведения фестиваля пока уточняется.
Идеей гастрономического фестиваля является адаптация рецептов из книги «Кухня великого хана Туг Тэмура» 1330 года издания в современной интерпретации для ресторанов города Улан-Удэ, а также создание высокой бурятской кухни и повышение узнаваемости бурятских шеф-поваров. Участниками фестиваля станут 5 ресторанов. Каждый из них получил по 3 рецепта из старинной книги.
С 1 по 17 сентября в ресторанах-участниках вводятся специальные вкладки в меню с дегустационными предложениями для жителей и гостей республики, и начнётся народное голосование на портале silkroad.baikaltravel.ru. Кроме этого, будут проведены званые ужины для представителей СМИ.
Сам фестиваль «Кухня великого хана» состоится 17 сентября. Во время его проведения рестораны, принимающие участие в мероприятии, презентуют новые блюда по рецептам из книги «Кухня великого хана», а также предложат готовые блюда из нового меню.
Также одним из ключевых событий Недели туризма является фермерский фестиваль «Своё». Мероприятие состоится на площади Советов в Улан-Удэ 17 и 18 сентября. Фестиваль будет способствовать развитию внутреннего туризма, продвижению туристической привлекательности города.
Ещё одним ключевым событием Недели туризма будет всероссийская конференция по сельскому туризму, которая состоится с 18 по 20 сентября. В программе конференции пройдут пленарное заседание, семинары, мастер-классы, экспертные обсуждения дальнейших путей развития туризма на сельских территориях. Участниками конференции станут регионы РФ, муниципальные образования Бурятии, представители туристской индустрии, эксперты по сельскому туризму. Всего в конференции примут участие 50-60 человек.
Более подробная программа Недели туризма размещена на сайте туристского информационного центра «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.
Улан-Удэ примет фермерский и гастрономический фестивали
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